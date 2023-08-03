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Сергей Марков, политолог, рассказал про потенциальные риски, с которыми может столкнуться Владимир Путин во время возможного посещения Турции. Он обратил внимание на то, что место для личной встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пока не определено.

Согласно политологу, президент России, вероятно, возьмет паузу перед решением о поездке в Турцию, так как это может представлять определенные риски.

Он также подчеркнул, что источник потенциальной угрозы не связан с Турцией, а скорее с действиями США и Великобритании. Сергей Марков напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса.

В своих замечаниях аналитик не исключает, что возможно будет предпринята попытка организовать теракт против главы России.

«С учетом обстоятельств в Турции, такая возможность у них выше, чем, например, в Китае или Казахстане», — выразил свои мысли Марков в своем личном Telegram-канале.

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