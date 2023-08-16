В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» отечественная компания «Ремдизель», производственные мощности которой расположены в Набережных Челнах, представила свою инновационную разработку – беспилотную бронемашину «Зубило».

Отечественный наземный беспилотник был специально спроектирован для поддержки активных штурмовых действий российских подразделений. При этом под конкретные задачи на базе беспилотника «Зубило» могут быть смонтированы различные боевые модули. Одним из вариантов является установка на беспилотник модифицированной скорострельной 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23-2.

При это конструкторы предусмотрели различные варианты применения беспилотника «Зубило» на поле боя. Новая российская боевая машина может оказывать огневую поддержку, как атакующим, так и обороняющимся подразделениям. Также беспилотник может осуществлять эвакуацию раненых бойцов с поля боя или доставку боеприпасов и снаряжения на передовые позиции.