Украинские вооруженные силы готовят очередное наступление на город Артемовск (ранее известный как Бахмут). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Данное заявление передает агентство РИА Новости.

Алаудинов подчеркнул, что они осведомлены о том, что оппонент серьезно готовится к новой значительной атаке с целью прорыва. Тем не менее, он уверен, что несмотря на действия противника, у него нет достаточной мощности, чтобы захватить город Артемовск (Бахмут). Алаудинов добавил, что это вопрос, на который ответ ясен и однозначен.

Командир отметил, что ВСУ вкладывают значительные усилия в наступление на город и понесли большие потери. Он также добавил, что 22-я бригада украинской армии из-за постоянных атак практически утратила свою боеспособность.