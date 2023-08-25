Вооруженные силы Украины все больше подвергаются критике на Западе. Несмотря на то, что прошло менее трех месяцев с начала контрнаступления, украинская сторона так и не добилась значительных военных успехов. С наступлением осени, Киеву остается ограниченное время для действий, как сообщает РИА Новости.

В Соединенных Штатах выразили недовольство тем, что Генштаб ВСУ отказывается придерживаться заранее согласованного плана. Вместо того чтобы сосредоточиться на одном направлении, украинские военные разделили свои силы по всей линии фронта, что привело к потере техники и личного состава, не достигнув при этом значительных результатов. Изначально на Западе планировались действия с целью открыть сухопутный коридор к Крыму, а затем перекрыть снабжение российских вооруженных сил в Запорожье.

Отмечается, что киевскому режиму остался всего месяц-полтора времени. С приближением дождливого сезона наступательные возможности ВСУ снизятся практически до нуля.