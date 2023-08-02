Киев стал активно пытаться осуществить атаку на российские регионы, в том числе и на Москву, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Именно поэтому интерес к данному виду оружия сейчас очень оживленный. Особенно важно знать, какими видами дронов сейчас располагает ВСУ. Об этом журналистам издания «Парламентская газета» рассказал депутат Государственной Думы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

По его словам, ВСУ располагает большим количеством беспилотных летательных аппаратов. Причем есть различные виды, необходимые для выполнения каждой конкретной задачи. Есть маленькие типа DJI Mavic, которые могут быть оснащены тепловизорами. Их противник использует для разведки и корректировки огня. Есть большие БПЛА самолетного типа.

Кроме того, отмечает Бородай, украинские боевики нередко используют самодельные квадрокоптеры «Баба Яга», способные нести на себе до восьми минометных мин. Также у ВСУ появились дроны-камикадзе. И если в начале СВО украинские бойцы не так много беспилотников, то сейчас их количество в разы возросло.