После 24 февраля 2022 года западные страны ввели в отношении Российской Федерации санкции, после чего ассортимент производителей бытовой техники и электроники, представленный в российских магазинах, начал меняться. Привычные бренды ушли
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После 24 февраля 2022 года западные страны ввели в отношении Российской Федерации санкции, после чего ассортимент производителей бытовой техники и электроники, представленный в российских магазинах, начал меняться. Привычные бренды ушли с рынка, а их место в основном заняли китайские и турецкие производители. Подробная инфографика изменений на рынке отечественной электроники и бытовой техники была опубликована на портале «РБК».

Согласно статистическим данным, на рынке смартфонов в период с 2021 года по первый квартал 2023 произошли серьезные изменения. Если два года назад лидером продаж выступал южнокорейский бренд Samsung, на втором месте располагался Xiaomi, а тройку лидеров замыкан Apple, то сегодня в лидеры рынка вышел китайских бренд Xiaomi, на втором месте расположился также китайская компания Realme, а бывший лидер Samsung опустился на третье место. При этом американский производитель смартфонов Apple опустился сразу на пятое место.

Изменилась тройка лидеров и в сегменте ноутбуков. Если в 2021 году топ-3 выглядел следующим образом: HP, Asus и Lenovo, то уже в 2023 году в лидеры вышел MSI, на втором месте оказался Huawei, а на третьем месте – Asus. Поменялся расклад и в сегменте телевизоров. В 2021 году на первом месте по продажам располагался бренд Samsung, за ним следовал LG, а замыкал тройку лидеров Xiaomi, то теперь топ-3 выглядит следующим образом: Haier, Xiaomi и Hisense.

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