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Два спасательных буксира прибыли к поврежденному в результате атаки дронов танкеру. Об этом сообщили представители Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) в Новороссийске.

В сообщении говорится, что морская спасательная служба сейчас находится возле танкера. Спасатели определяют, когда, как и куда будет осуществляться буксировка поврежденного судна. На данный момент танкер стоит на якоре.

В МСКЦ также подтвердили информацию, что у танкера было повреждено машинное отделение. Ранее в Сети появилась запись предположительных переговоров капитана гражданского танкера. По его словам, повреждение было получено в районе  машинного отделения из-за чего произошло затопление отсека.

В ночь на 5 августа появилась информация, что надводные дроны и беспилотники самолетного типа ВСУ осуществили попытку атаки района Керченского пролива. Затем стало известно, что был поврежден гражданский танкер Sig, находящийся в 32-х милях от Керченского пролива.

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