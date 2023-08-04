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Способы сохранения личных накоплений зависят от индивидуальных целей каждого человека. Об этом рассказал сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова. Ее рекомендации по управлению денежными средствами были опубликованы в издании «Известия».

Для средств, которые необходимы для быстрого доступа, наилучшим выбором может быть их хранение на банковской карте с начислением процентов на остаток на счете, либо на депозите. Важно отметить, что эти деньги не предназначены для ежедневного использования, а скорее служат как запасной финансовый резерв, который может быть полезен в критической ситуации.

«Важный совет для всех – избегайте хранить наличные деньги дома, под подушкой», – подчеркнула Татьяна Волкова. Она рекомендует таким образом держать только сумму, не превышающую месячный доход. В современных условиях у россиян есть множество современных финансовых инструментов, которые предоставляют более безопасные и эффективные способы сохранения сбережений, такие как банковские карты, депозиты, участие в инструментах фондового рынка.

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