Илон Маск поделился видеороликом, в котором представлены новые испытания двигателя Raptor. В этом ролике показано, что двигатель размещен под углом 15 градусов к горизонту и направлен вниз.

Видео имеет продолжительность около 20 секунд, однако на самом деле тестирование длилось около 2 минут и двигатель успешно прошел его.

За последний период времени SpaceX редко предоставляла обзоры испытаний своих ракетных двигателей. В начале предыдущего года было опубликовано видео, на котором можно было увидеть, как камера сгорания двигателя Raptor 2 расплавляется в процессе пробного запуска на ранних этапах разработки Raptor 2.

Это последнее испытание уникально. В большинстве случаев испытания проводятся на горизонтальных испытательных площадках, в отличие от вертикальных площадок для двигателей Merlin. Придание двигателю угла наклона позволяет дополнительно проверить прочность различных компонентов.