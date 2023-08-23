Около 3 часов ночи 23 августа жители российской столицы сообщили о «хлопке» в районе делового центра «Москва-сити». Спустя несколько минут над башнями начал подниматься дым.

Предполагается, что причиной взрыва стала атака украинских беспилотников на Москву. Что именно задымилось, пока не известно, передает РИА Новости.

В аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» объявлен режим «Ковер», воздушное пространство над ними закрыто, онлайн-табло показывает, что все рейсы задерживаются.

Ранее сообщалось также о взрывах в Химках и Долгопрудном в Подмосковье. Причина – все те же вражеские дроны.

18 августа обломки сбитого БПЛА упали на восьмой павильон «Экспоцентра» и повредили фасад. 10 августа было сбито еще два дрона непосредственно у Москва-сити. Киев все чаще атакует столицу, надеясь террористическими ударами спровоцировать панику.