В Долгопрудном и Химках под Москвой раздаются взрывы, пишут украинские и российские тг-каналы. Сообщается о работе систем противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

В Сети появилось также видео. На кадрах видна парковка автомобилей у дома. Спустя несколько секунд раздается сильный взрыв.

Сообщается о введении плана «Ковер», подразумевающего закрытие воздушного пространства над аэропортами столицы.

Напомним, ряд экспертов считают подобные атаки разведкой перед Днем независимости Украины 24 сентября. На эту дату Киев мог запланировать массированный удар с применением беспилотников и ракет. Какие города под него попадут, пока неизвестно.

Алексей Леонков при этом считает подобные слухи информационным шумом и сильно сомневается, что у противника хватит ресурсов на столь серьезную атаку.