Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева приступила к съемкам нового сезона телепередачи «Давай поженимся!». Стоит отметить, что ведущая решила взять на съемки своего домашнего питомца.

Гузеева опубликовала в соцсетях фотографию с гримерки. Ведущая предстала в полном образе для съемок телепередачи, но на руках она держала свою собачку. «Мы с Жужей в премьерном выпуске “Давай поженимся!”. Я ведь почему раньше такая злая была? Потому что у меня собанюшеньки не было!» — подписала фото Лариса Гузеева.

Ведущая также опубликовала короткий видеоролик, на котором Жужа лежит в постели с ее дочерью, а затем находится в гримерке теледивы во время подготовки к съемочному процессу. Поклонники Гузеевой остались в восторге от Жужи. «Какая прелесть», – отметили комментаторы.

В середине июня стало известно, что популярное российское телешоу «Давай поженимся!» вновь вернется на экраны. Неизменные ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова уже приступили к съемкам нового сезона.