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Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ будут продолжать производить обстрелы Крымского полуострова.

В частности, она сделала акцент на городе Феодосия, где размещено большое нефтяное хранилище. В этом хранилище, отметила Гуменюк, могут храниться большие запасы для Черноморского флота. По ее словам, обеспечение ГСМ является одним из важнейших компонентов боевой готовности. Именно поэтому украинские военные продолжат производить атаки на Республику Крым.

Отметим, что в последнее время ВСУ осуществляют регулярные обстрелы полуострова, однако российские системы РЭБ и ПВО отражают эти удары. 4 августа представители Минобороны РФ сообщили, что ночью была пресечена попытка атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Средствами ПВО было уничтожено 9 единиц украинских дронов самолетного типа. Еще три беспилотника подавили средства РЭБ.

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