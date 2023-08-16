Рок-группа The Killers опубликовала извинение в соцсети перед грузинскими поклонниками после недавнего конфликта на их концерте, когда музыкантов освистали за приглашение на сцену слушателя из России.

В сообщении коллектива было подчеркнуто, что комментарий вокалиста о том, что все поклонники The Killers — «братья и сестры», мог быть неправильно понятым.

Музыканты написали, что произошло недоразумение. У них всегда была традиция приглашать людей на сцену, чтобы поиграть на барабанах, и на момент выступления казалось, что публика поддерживает участника.

Инцидент произошел во время концерта на стадионе Black Sea Arena в Батуми. Вокалист The Killers пригласил на сцену молодого человека, который представился Андреем из России. После этого зрители стали покидать арену. Несмотря на это, группа все равно сыграла песню с российским барабанщиком и продолжила концерт. Сам фронтмен заявил, что для него все люди – братья, и шоу продолжилось.

Вслед за инцидентом грузинское «Радио Тбилиси» объявило о том, что исключит песни The Killers из эфира.