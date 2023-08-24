Научные исследователи из Соединенных Штатов беспокоятся по поводу сокращения популяции светлячков. Отмечается, что энтомологи столкнулись с трудностями в выявлении причин этого явления. Они систематически учитывают численность светлячков и стремятся определить факторы, влияющие на их выживаемость, как сообщает ресурс Gothamist.

Предварительные оценки показали, что около 15% видов светлячков, обитающих в Северной Америке, подвергаются риску исчезновения. Тем не менее, на данный момент у экспертов отсутствует полная статистическая информация на этот счет.

Ученые отмечают, что без исходных данных о численности и благосостоянии популяции светлячков будет затруднительно убедить власти предпринять меры по их охране.

Считается, что убывание численности насекомых связано с изменениями климата и негативным воздействием на окружающую среду, как подчеркивают биологи. Однако конкретные факторы, которые препятствуют светлячкам нормально существовать и размножаться, требуют дальнейшего изучения.