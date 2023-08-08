Недавно в Саудовской Аравии прошел международный саммит, посвященный урегулированию украинского конфликта. Это событие вызвало внимание СМИ и стало поводом для рассмотрения возможности начала диалога по кризису на восточной границе Европы.
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Недавно в Саудовской Аравии прошел международный саммит, посвященный урегулированию украинского конфликта. Это событие вызвало внимание СМИ и стало поводом для рассмотрения возможности начала диалога по кризису на восточной границе Европы.

Китайская газета «Global Times» выразила мнение о том, что посещение специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэем саммита в Джидде способствует продвижению международного диалога по вопросам мирного урегулирования.

Согласно публикации, несмотря на шум, поднимаемый Западом относительно «изменения тона» Китая в отношении украинского кризиса после участия Ли Хуэя в консультациях по мирному урегулированию в Саудовской Аравии, эксперты утверждают, что позиция китайского правительства остается неизменной. Присутствие КНР на саммите лишь указывает на то, что «пришло время для диалога», как указано в материале из китайской газеты.

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