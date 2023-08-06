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Новая ролевая игра Baldurs Gate 3 по количеству онлайн-игроков в пике продемонстрировала результат в 712 тысяч пользователей. Данные показатели вплотную приблизили игру студии Larian к рекордсмену Steam – игре CS:GO.

По словам главы студии-разработчика новой ролевой игры Свена Винке, ему стоит дать больше свободы команде, работавшей над созданием игры, поскольку по его личным прогнозам пиковый онлайн должен был бы едва-едва дотянуть до показателей в 100 тысяч игроков.

После публикации информации об ажиотажном спросе на Baldurs Gate 3 уровень предзаказов игры для платформы PlayStation 5 вырос в разы. Ранее Свен Винке сообщил, что не планирует продавать свою студию после сногсшибательного успеха его нового проекта. Также глава Larian сообщил, что в период, когда игра была доступна в раннем доступе, было оформлено 2,5 миллиона предзаказов.

Напомним, что пользователи ПК уже могут приобрести полноценную версию игры, продажи которой начались еще 3 августа. При этом пользователи консоли PlayStation 5 смогут приобрести копию игры после 6 сентября, а выход Baldurs Gate 3 на платформе Xbox запланирован не ранее 2024 года.

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