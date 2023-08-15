Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Георгий Шпак рассказал, что в прошлом 104-я дивизия, включенная в состав ВДВ, пользовалась уважением, и эти традиции продолжают жить в настоящее время. Восстановление этой дивизии будет способствовать укреплению обороноспособности России, так как она будет способна эффективно выполнять широкий спектр задач, выражает мнение Шпак в беседе с газетой «ВЗГЛЯД».

Ранее стало известно, что к декабрю текущего года в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия, включенная в состав ВДВ. Шпак, генерал-полковник запаса и бывший командующий ВДВ, отметил, что отлично знаком с бригадой, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то являлась 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил его сын, отдавший жизнь за Родину.

Решение о воссоздании 104-й дивизии как части ВДВ является шагом, направленным на повышение обороноспособности Вооруженных сил России.