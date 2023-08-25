Российские силы предотврати ночное наступление ВСУ на Запорожском направлении, осуществив авиационный удар по позициям украинских боевиков в районе Работино. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Советник отметил, что в районе населенного пункта Работино ВСУ сосредоточили порядка 100 единиц боевой техники и большое количество личного состава. Он подчеркнул, что российская артиллерия и авиация осуществила удар по противнику. ВСУ планировали совершить контратаку на Запорожском направлении нынешней ночью, но «пыл атакующих» остудила российская авиация. «После удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов», – подчеркнул Гагин.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в боях за населенный пункт Работино «был сбит вражеский истребитель». Также ВС РФ уничтожили большое количество бронетехники противника.