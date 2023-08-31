Российские силовики задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы в Навельском районе Брянской области. Центр общественных связей ФСБ Российской Федерации опубликовал в Сети ролик с арсеналом и личными вещами, взятых в плен
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Российские силовики задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы в Навельском районе Брянской области. Центр общественных связей ФСБ Российской Федерации опубликовал в Сети ролик с арсеналом и личными вещами, взятых в плен диверсантов ВС Украины.

Сообщается, что задержанные украинские диверсанты являются сотрудниками Главного управления разведки, Сил специальных операций и Службы безопасности Украины. По приказу киевского режима они планировали устроить серию террористических актов на объектах энергетической и военной инфраструктуры региона. Во время задержания двое украинских боевиков были ликвидированы, остальные пять – заключены под стражу.

На опубликованных кадрах можно увидеть арсенал, которым пользовались украинские диверсанты. Боевики были вооружены автоматическими винтовками М4 и гранатами М67 производства США. Также диверсанты имели приборы ночного видения, взрывные устройства, рации, инструменты и патроны образца НАТО.

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