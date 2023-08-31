В Германии возникли определенные трудности с обучением военнослужащих украинской армии по управлению немецкими танками Leopard 1A5, поскольку данная модель боевой машины является сильно устаревшей. Об этом в своем материале сообщает издание The New York Times.

Несмотря на обещание немецкого правительства передать вооруженным силам Украины современные модели своих танков Leopard 2A6, в действительности киевскому режиму в основном были поставлены устаревшие модели боевой машины Leopard 1A5.

Проблема заключается в том, что в немецкой армии последний раз обучали новобранцев премудростям управления данной модификации немецких боевых машин целых 23 года тому назад. Поэтому немецкие военные вынуждены прибегать к помощи иностранных инструкторов, где данная модель танков эксплуатировалась намного дольше, или бывшим немецким танкистам, служившим в период с 80-го по 90-й года.

На помощь немецким инструкторам пришли специалисты из вооруженных сил Дании и Голландии, где опыт эксплуатации данной техники еще не был утрачен военными инструкторами.