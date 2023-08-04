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Бывший американский лидер Дональд Трамп явился в суд Вашингтона в темно-синем костюме, дополнив свой образ ярким красным галстуком. В качестве дополнительного аксессуара он держал черный зонт.

В ходе судебного заседания ему были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия, инцидент которого произошел в 2021 году во время президентской гонки.

Для этого судебного заседания прежний хозяин Белого дома выбрал минималистичный, но выразительный стиль. В пятницу утром фотографии Трампа с зонтом распространились по всем мировым СМИ. Всего в здании суда политик провел около 27 минут.

Бывший лидер не признает своей вины ни по одному из пунктов обвинений. На данный момент власти США не планируют задерживать Трампа.

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