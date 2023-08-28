Министерство финансов Украины официально признало, что более половины от всех расходов государства финансируется из-за рубежа. Кто и под какие условия выделяет многомиллиардное финансирование киевскому режиму разбирался обозреватель газеты «Взгляд» в своем материале.

Как следует из заявления украинского министра финансов Сергея Марченко, только на обеспечение ВСУ и ведение боевых действий в 2023 году понадобится 43-44 миллиарда долларов. При этом министр обращает внимание, что данная сумма больше, чем собираемые налоги во всей стране. Хотя военные, по словам Марченко, и вовсе просят в пять раз больше.

Примечательно, что с 1-го августа 2023 года в Украине возвращаются к Налоговому кодексу, которые действовал до 24 февраля 2022 года. Спустя полтора года активных боевых действий украинские депутаты решили отменить все налоговые льготы для отечественных предпринимателей, хотя издержки, связанные с конфликтом, никуда не делись.

Все дело в том, что МВФ еще в июле выставил ряд условий для продолжения выделения финансовой помощи. Одним из таких условий был возврат к прежнему уровню налогообложения в Украине. При этом МВФ выделяет Киеву средства под «драконовские» проценты, а именно 6,9% годовых. Для сравнения ЕС и Канада дают Украине средства под более скромные 1,5-2% годовых.

ЕС уже согласовала новую программу поддержки Украины, рассчитанную на 2024-2027 года, в размере 50 миллиардов евро. В США Байден еще успевает включить украинский вопрос в бюджет, рассмотрение которого состоится в сентябре. Однако далее в США будут выборы и Трамп имеет все шансы их выиграть, что означает существенное сокращение финансирования Киева.