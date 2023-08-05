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Американские чиновники активно работают над вопросом увеличения объемов производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, чтобы покрыть потребности вооруженных сил Украины на фронте. Об этом в своем материале сообщает издание Financial Times.

Автор материала отмечает, что Вашингтон поставил цель выйти на уровень производства артиллерийских боеприпасов для гаубиц М777 в 90 тысяч снарядов в месяц к 2025 году. Для реализации данных планов в штате Техас планируется строительство новых производственных цехов, а также переоборудование действующих оборонных предприятий, расположенных в канадской провинции Онтарио.

При этом Вашингтон уже договорился с руководством Болгарии и Южной Кореи о поставках артиллерийских боеприпасов для украинской армии, а в настоящий момент подобные переговоры идут с правительством Японии. Обозреватель издания отмечает важность бесперебойных поставок артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров на Украину для обеспечения надлежащей обороноспособности страны.

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