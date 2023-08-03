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Россияне планируют продолжать работать до самой смерти, так как сомневаются в эффективности пенсионной системы и столкнулись с низкими пенсионными выплатами. Об этом рассказал Евгений Якушев, ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ, в интервью NEWS.ru.

Граждане страны считают, что невысокий размер государственных пенсий побуждает их продолжать работать даже после выхода на пенсию. Пенсионная стратегия многих связана с необходимостью обеспечения дополнительного дохода. Это обусловлено и недоверием к пенсионной системе, и желанием улучшить свое финансовое положение.

Евгений Якушев также отметил, что современная медицина значительно продвинулась за последние десятилетия, что привело к увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Пенсионный возраст становится более гибким и в разных странах повышается, чтобы адаптироваться к увеличивающейся продолжительности жизни пожилых людей.

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