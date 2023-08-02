Специалисты Университета Саншайн-Коаст сообщили, что легенды коренного австралийского населения сохранили множество точных сведений о повышении уровня моря, произошедшего в конце эпохи ледникового периода. Как сообщил географ Патрик Нанн, в опубликованном в 70-х годах сборнике «Луна и радуга» Дика Роуси, в котором были пересказаны легенды аборигенного австралийского народа лардил, упоминается о сухопутном пути, соединяющем нынешние острова Уэлси с материковой частью Австралии.

По легенде, мужчина заставил море воспрепятствовать убежавшим от него двум женам, которые по сухопутному маршруту добрались до острова Кенгуру. Поднявшаяся морская вода накрыла женщин, и в итоге они превратились в окаменелости – мелкие острова Пейджес.

Согласно геологическим данным, разделение островов произошло более десяти тысяч лет назад. Поэтому специалист пришел к выводу, что древние предания посредством вымышленных историй передают реальные факты из далекого прошлого.

Патрик Нанн отмечает, что ему вместе с коллегами удалось обнаружить в легендах древнего австралийского народа около 30 описаний, являющихся правдивыми историческими фактами.