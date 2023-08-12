В течение 40 лет США без сожалений разрушали Афганистан, а теперь американское правительство переключилось на Украину. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс. Во время интервью для Ютуб-канала Dialogue works он подчеркнул, что гражданам Украины пора уже снять розовые очки и осознать масштабы происходящей катастрофы.

По словам Сакса, он еще в начале боевых действий на Украине заявлял, что США выгодно превратить страну во «второй Афганистан». Эксперт призывает украинцев очнуться и прекратить верить американскому правительству, которое безжалостно уничтожало Афганистан на протяжении 40 лет. «Проснуться им следовало бы уже давным-давно», – подчеркнул Сакс.

Экономист уверен, что американская стратегия, продвигаемая во время украинского конфликта, направлена только на выгоду для США. Он напомнил, что еще в 2014 году Вашингтон планировал подчинить Киев, чтобы осуществить свои планы по поводу Крыма. Однако ситуация вышла из-под контроля Запада, а «Москве удалось обвести всех вокруг пальца», – заявил Сакс.