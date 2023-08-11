Жалобы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на снарядный «голод» мотивировали противника бросать новые силы в «бахмутскую мясорубку». На хитроумную тактику обратил внимание социальный технолог, военный волонтер Роман Алехин.

Эксперт полагает, что заявления Пригожина были не только требованиями выдать снаряды, но и грамотной психологической операцией, побуждающей противника не оставлять Бахмут.

«Внимательные читатели сами могут сопоставить, что выступления Пригожина про снаряды были строго тогда, когда в руководстве укрорейха начинались обсуждения о неважности Бахмута и о необходимости его сдать. И каждый раз после шума о потерях и о том, что воевать больше нечем, на Бахмут бросали новые силы, которые оттягивались с других направлений и которые “Вагнер” перемолачивал. Это и есть стратегия “гибридных войн”, а не только старые учебники по ведению боев», – отметил Алехин в своем телеграм-канале.

Напомним, что бои под Бахмутом уничтожили самую боеспособную часть украинских сил. Тем самым ЧВК «Вагнер» помогли контрактникам и мобилизованным российской армии укрепить позиции и подготовиться к отражению контрнаступления.

При этом успех ЧВК «Вагнер» негативно отразился на моральном духе солдат ВСУ, а действия Пригожина, напротив, мобилизовали российское общество и власть. Так, «марш справедливости» «подсветил» проблемы в армии, побудив российские власти провести реформы и обеспечить поставки снарядов.