В результате ошибочных заключений американской разведки США неверно оценили военную мощь России. Эту информацию раскрыл Мэтью Хо, бывший сотрудник Госдепартамента США и капитан Корпуса морской пехоты, в интервью YouTube-каналу Judging
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В результате ошибочных заключений американской разведки США неверно оценили военную мощь России. Эту информацию раскрыл Мэтью Хо, бывший сотрудник Госдепартамента США и капитан Корпуса морской пехоты, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Хо выразил обеспокоенность по поводу возможности манипуляции предоставляемыми разведданными, чтобы они соответствовали определенной политической повестке. Он подчеркнул, что анализируя предоставленные документы, становится очевидным противоречие в информации.

Ранее Скотт Риттер, бывший специалист разведки ВС США, выразил сомнения в заявлениях директора ЦРУ Уильяма Бернса об успешной деятельности американской разведки в России. Согласно мнению эксперта, Бернс осведомлен о том, что российская сторона обладает информацией о деятельности американских шпионов. Риттер подчеркнул, что агентурные сети создаются десятилетиями, а теперешний директор ЦРУ предполагает, будто агентурные связи могут быть восстановлены быстро.

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