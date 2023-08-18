В результате ошибочных заключений американской разведки США неверно оценили военную мощь России. Эту информацию раскрыл Мэтью Хо, бывший сотрудник Госдепартамента США и капитан Корпуса морской пехоты, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Хо выразил обеспокоенность по поводу возможности манипуляции предоставляемыми разведданными, чтобы они соответствовали определенной политической повестке. Он подчеркнул, что анализируя предоставленные документы, становится очевидным противоречие в информации.

Ранее Скотт Риттер, бывший специалист разведки ВС США, выразил сомнения в заявлениях директора ЦРУ Уильяма Бернса об успешной деятельности американской разведки в России. Согласно мнению эксперта, Бернс осведомлен о том, что российская сторона обладает информацией о деятельности американских шпионов. Риттер подчеркнул, что агентурные сети создаются десятилетиями, а теперешний директор ЦРУ предполагает, будто агентурные связи могут быть восстановлены быстро.