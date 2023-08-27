Американский разведчик в отставке Скотт Беннетт заявил, что в смерти Зеленского обвинят Российскую Федерацию. При этом все обставят так, будто по зданию, в котором находился украинский президент, ударила российская ракета.
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Американский разведчик в отставке Скотт Беннетт заявил, что в смерти Зеленского обвинят Российскую Федерацию. При этом все обставят так, будто по зданию, в котором находился украинский президент, ударила российская ракета. Тела никто не найдет, но о смерти Зеленского объявят публично.

Заявление американского экс-разведчика было озвучено в последнем выпуске программы «Новые русские сенсации», в рамках которого собрали мнения западных и отечественных экспертов о возможных сценариях ликвидации президента Украины.

По словам Беннетта, западные средства массовой информации должны будут подготовить почву для последующей ликвидации Зеленского. При этом на фоне продвижения российской армии к Одессе и далее к границе с Польшей, коллективный Запад будет вынужден ликвидировать Зеленского, который уже стал частью самых ужасных военных преступлений против человечности со времен Второй Мировой.

«Это произойдет 31 октября текущего года», – резюмировал Скотт Беннетт.

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