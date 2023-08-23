Руководство Европейского союза не будет одобрять предложение правительства и Центробанка Российской Федерации об обмене заблокированными активами, поскольку данный шаг полностью разрушит все предыдущие наработки по изоляции России. Такое предположение выдвинул доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

По словам экономиста, если руководство ЕС согласится на предложение правительства России, то крупные западные инвесторы мгновенно потребуют объяснений. В частности, инвесторы озвучат очень неудобный вопрос руководству ЕС, просчитывался ли вариант взаимной блокировки западных активов со стороны России и последующий взаимозачет, когда принималось решение о замораживании активов Кремля в Европе.

Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что Банк России и правительство подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами между иностранными и российскими инвесторами.