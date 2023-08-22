В одном из районов Екатеринбурга россиянин запускал беспилотный летательный аппарат, после чего пытался скрыться от представителей правоохранительных органов. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Ural Mash.

Местные жители обратились в правоохранительные органы после того, как заметили мужчину, запускающего в жилом квартале беспилотный летательный аппарат. Однако нарушитель решил скрыться с места преступления, не дождавшись приезда полиции. Вскоре он был задержан, поскольку из-за пробок не смог уехать далеко от места запуска дрона.

Оказалось, что квадрокоптер в жилом квартале запускал чиновник, а именно глава городского управления капитального строительства. По его словам, он выполнял свои должностные обязанности. Ему необходимо было снять строящийся объект с воздуха. При этом он использовал личный дрон, поскольку служебный квадрокоптер вышел из строя.

Напомним, что на территории Свердловской области с начала мая 2023 года действует запрет на использование беспилотников.