Получившие серьезные травмы в результате аварии 6-летний и 4-летний мальчики вертолетом санитарной авиации были доставлены из Арзгирского округа в Ставрополь, где за их жизни борются врачи.

Вчера, 18 августа, дети взяли ключи от спортивного квадроцикла Kayo и отправились кататься на нем без присмотра со стороны взрослых. Однако самостоятельные “покатушки” детей завершились трагедией. Дети врезались в столб линии электропередач. Поскольку мальчики не были одеты в шлемы и защитную экипировку, они получили серьезные травмы головы и шеи.

В настоящий момент малыши находятся в тяжелом состоянии, а врачи в Ставрополе ведут борьбу за их жизни. По предварительным данным, дети ехали на квадроцикле очень быстро, поэтому столкновение со столбом ЛЭП нанесли им серьезные травмы. Характер травм был усугублен отсутствием у детей защитной экипировки.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в отношении родителей детей по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».