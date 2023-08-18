По информации, поступившей от издания «Фонтанка» 18 августа, в Киришском районе Ленинградской области начато уголовное дело о нарушении ПДД, которое привело к тяжкому вреду здоровью, согласно части 1 статьи 264 УК РФ.

Инцидент произошел в результате серьезного ДТП 16 августа в 22:55 на 232-м километре дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово, где пострадали семь или восемь человек.

Предполагаемый виновник, как сообщается в «Фонтанке», — молодой житель Киришей, достигший возраста 18 лет пару дней назад. Ему запрещено управление транспортными средствами, так как, согласно данным ФИС ГИБДД, у него никогда не было водительского удостоверения.

Юноша, управляя автомобилем «Лада», не уступил дорогу Honda CR-V, двигавшейся по главной дороге. Согласно данным издания, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента, из «Лады» были госпитализированы водитель и трое пассажиров: двое 16-летних парней и девушка из Киришей, а также 14-летний мальчик из Петербурга. Все они получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Состояние девушки оценивается как тяжелое, а состояние парней — как средней степени тяжести. В «Хонде» находилась семья из Киришей. В больницу были доставлены отец (водитель), мать и их 13-летний сын в удовлетворительном состоянии, а также, по информации 47news, 66-летняя пассажирка.