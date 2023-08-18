Отечественные видеоигры будут пользоваться большей популярностью за рубежом, если создатели начнут вводить в сюжетные линии больше персонажей-иностранцев. Такое мнение озвучил продюсер Павел Шеленговский.

По словам продюсера, российским производителям компьютерных игры стоит вводить, например, в игры жанра «стрелялки» героев из Бразилии, Ирана, Китая и даже США. Таким образом, зарубежные игроки будут больше сопереживать своим персонажам в игре. При этом, если сюжетная линия будет затрагивать защиту их родной земли, то популярность таких игр возрастет кратно, резюмировал эксперт.

Шеленговский отметил, что в таких популярных среди заграничных пользователей отечественных игровых проектах, как War Thunder или «Ил-2 Штурмовик» по статистике предпочиталось использовать технику из своей страны. Также иностранцы выбирали внутриигровую атрибутику, которая связана с их родиной. Например, выбор флага, национальности главного героя и так далее.