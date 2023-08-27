Бизнес-джет Embraer-135 потерпел крушение 23 августа в небе над территорией Тверской области. Сообщается, что в списке пассажиров в том числе значился и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все члены экипажа
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Бизнес-джет Embraer-135 потерпел крушение 23 августа в небе над территорией Тверской области. Сообщается, что в списке пассажиров в том числе значился и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все члены экипажа и пассажиры, общей численность в 10 человек, погибли в авиакатастрофе.

По словам политика, публициста и депутата Государственной Думы РФ Анатолия Вассермана, Евгений Пригожин «успел натоптать такое количество мозолей, что его гибель, без сомнений, обрадовала очень большой круг людей».

«Я не думаю, что причиной крушения самолета в Тверской области, стала специально учиненная диверсия. Скорее всего, это все-таки случайность», – выразил свое личное мнение Вассерман.

При этом процесс расследования точных причин авиакатастрофы может занять минимум несколько месяцев, а в настоящий момент выдвигать какие-либо версии нецелесообразно, считает депутат Государственной Думы России.

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