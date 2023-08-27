Российские танки еще советского производства оказались лучше немецких боевых машин Leopard, которые западные страны поставили вооруженным силам Украины для контрнаступления. Об этом в своем материале сообщает польское издание Defense24.

Автор материала сравнил броню российских танков Т-54 и Т-55 с защитой немецких боевых машин Leopard 1. Танки советского производства оснащены мощной основной броней башни и корпуса, однако этого может быть недостаточно для защиты от современных бронебойных снарядов.

При этом броня Leopard 1 оснащается слабой бронезащитой, из-за чего данную боевую машину нельзя использовать на поле боя в качестве легкого танка. Обозреватель издания отмечает, что устаревший во всех отношениях российский танк Т-54, который своими техническими решениями относится к 1940-м годам, способен уничтожить немецкий Leopard.

Ранее чиновники киевского режима уже выразили свое разочарование западными союзниками из-за малого количества, поставленной военной техники и оружия для контрнаступления. По словам Киева, ВС Украины получили только 60 танков Leopard из «сотен обещанных».