Военно-воздушные силы США активно ведут работы по разработке современной платформы Next Generation Air Dominance (NGAD), которая может сыграть решающую роль в противостоянии Вашингтона и Пекина. Об этом в своем материале сообщает обозреватель Defense News Стивен Лоузи.

По его словам, новейший проект NGAD, на основе которого должен быть создан истребитель шестого поколения ВВС США с современным адаптивным двигателем, претендует на роль «самого дорогого и сложного военного проекта в истории американских Военно-воздушных сил.

Обозреватель издания пишет: «Если NGAD будет работать так, как надеются в командовании ВВС, это может оказаться решающим фактором в потенциальном конфликте Вашингтона против Пекина».

При этом Лоузи подчеркивает, что в работе над современной платформой необходимо уделить особо пристальное внимание проведению физических испытаний, а не полагаться только на методы цифрового проектирования, как было в случае с созданием самолета T-7A Red Hawk.