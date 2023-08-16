Американский телеканал CNN опубликовал видеозаписи атак морских беспилотных аппаратов на Крымский мост, предоставленные Службой безопасности Украины. На предоставленных кадрах ясно видно два взрыва, один из которых произошел под автомобильной частью
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Американский телеканал CNN опубликовал видеозаписи атак морских беспилотных аппаратов на Крымский мост, предоставленные Службой безопасности Украины.

На предоставленных кадрах ясно видно два взрыва, один из которых произошел под автомобильной частью моста, а другой — под железнодорожным участком.

Также в записи можно увидеть морской беспилотный аппарат, который взорвался под мостом. Видеоролик включает кадры, полученные как с дронов, так и с камер, расположенных на самом мосту.

Предоставив данные записи, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что эти морские беспилотные аппараты, названные Sea Baby («Морской малыш»), представляют собой уникальное техническое достижение службы. Он также подчеркнул, что производство этих дронов осуществляется государственными предприятиями, частные компании в процесс не вовлечены.

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