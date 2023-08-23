В китайском новостном сайте Caixin появился материал, в котором говорится о рисках для финансовой системы КНР из-за долгов в регионах страны. Данные цифры не отражаются в общей статистике, поэтому эксперты не учитывают их во время своих оценок.

Кроме того данная проблема усугубляется спадом в индустрии недвижимости «Поднебесной». А для ее обслуживания местными властями были взяты в долг средства на строительство мостов и автомобильных дорог.

По информации швейцарского банка UBS, 80% финансовых организаций, созданных в регионах, не способны покрыть процентные платежи по своим долгам. В данном случае имеются в виду заимствования, которые не учитывались на балансе. А их сумма достигает триллионов долларов.

Согласно информации Министерства финансов КНР, а конец апреля по всей стране размер непогашенной задолженности составлял 37 триллионов юаней (примерно 5,1 триллиона долларов). Однако в этих данных не отображается скрытый долг. Аналитики МВФ считают, что с учетом скрытых долгов непогашенная задолженность Китая возрастает в два раза от озвученных цифр.