Командование ВСУ в контрнаступлении идет ва-банк и выкладывает «все фишки на стол». В зону спецоперации брошены элитные резервы – 82-я отдельная десантно-штурмовая и 46-я аэромобильная бригады, рассказал портал Business Insider.
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Командование ВСУ в контрнаступлении идет ва-банк и выкладывает «все фишки на стол». В зону спецоперации брошены элитные резервы – 82-я отдельная десантно-штурмовая и 46-я аэромобильная бригады, рассказал портал Business Insider.

Первое из этих подразделений состоит из обученных в Великобритании боевиков и имеет на вооружении только западную технику. В том числе, и 14 танков «Челленджер 2», полученных от Лондона, и около 50 процентов всех натовских БМП.

По мнению авторов публикации, представленной «Российской газетой», еще примерно 2 месяца украинское контрнаступление будет иметь какой-то смысл. Но и это во многом зависит от действий самих ВСУ и погоды в зоне спецоперации.

Ранее эксперты вьетнамского издания Soha рассказали, что танки «Челленджер 2» на Украине ожидает та же судьба, что и немецкие «Леопарды».

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