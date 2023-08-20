Командование ВСУ в контрнаступлении идет ва-банк и выкладывает «все фишки на стол». В зону спецоперации брошены элитные резервы – 82-я отдельная десантно-штурмовая и 46-я аэромобильная бригады, рассказал портал Business Insider.

Первое из этих подразделений состоит из обученных в Великобритании боевиков и имеет на вооружении только западную технику. В том числе, и 14 танков «Челленджер 2», полученных от Лондона, и около 50 процентов всех натовских БМП.

По мнению авторов публикации, представленной «Российской газетой», еще примерно 2 месяца украинское контрнаступление будет иметь какой-то смысл. Но и это во многом зависит от действий самих ВСУ и погоды в зоне спецоперации.

Ранее эксперты вьетнамского издания Soha рассказали, что танки «Челленджер 2» на Украине ожидает та же судьба, что и немецкие «Леопарды».