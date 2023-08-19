Challenger 2: Лучшие в мире танки или очередной миф о "вундерваффе"

Киев развернул в Запорожской области 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которая состоит из боевиков, обучавшихся в Великобритании. На вооружении у нее находится 14 танков «Челленджер-2», которые ВСУ называет очередным «чудо-оружием», якобы способным переломить ситуацию на фронте. Так ли это на самом деле, выяснили эксперты издания Soha.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Discover24.ru, рассказали, что боевые машины Challenger 2 были разработаны в конце 90-х годов прошлого столетия и с тех пор бьют все существующие рекорды по участию в боевых действиях с минимальными потерями. При этом не уточняется, что использовались британские танки только против слабого соперника, не имевшего в своем распоряжении соответствующих средств поражения «Челленджеров».

Киев уже называл «чудо-оружием» немецкие «Леопарды 2» и их устаревшую модификацию, однако уже первые дни контрнаступления показали, что танки из Германии могут только хорошо гореть. Также они моментально выходят из строя, подрываясь на российских минах.

Кроме того, на открытой местности в Херсонской и Запорожской областях «Леопарды» стали легкой добычей для Ка-52 «Аллигатор», для российской авиации и артиллерии. Эксперты уверены, что если ВС РФ за несколько дней перещелкали несколько десятков немецких танков, то 14 единиц Challenger 2 будут уничтожены еще быстрее.

К недостаткам британских машин относят огромный вес, из-за которых они являются самыми тяжелыми в мире танками. Это не позволит использовать их на украинских мостах, не рассчитанных на нагрузку до 75 тонн. Кроме того, уже с первыми дождями «Челленджеры» начнут тонуть в грязи.

Если потребуется переброска танков на большие расстояния, придется задействовать специальные тягачи, но они вполне могут стать мишенью для ВКС РФ. Мало того, опытным путем доказано, что как «Леопарды», так и «Челленджеры» уязвимы перед российскими ПТРК «Корнет», что повышает риски быстрого их уничтожения.

Эксперты уверены, что танки Challenger 2 ничего не изменят на поле боя, как и немецкие «Леопарды».