Российские беспилотные аппараты «Ланцет» стали настоящим вызовом для украинской армии, нанося удары не только по бронетехнике, но и артиллерии, противовоздушной обороне и радиолокационным станциям. Ситуация настолько обострилась, что украинские военнослужащие начали жаловаться президенту Зеленскому.

Вчера украинский глава государства посетил передовую линию боевых действий, проведя инспекцию в районе Соледара и на Запорожском направлении. В ходе поездки, как сообщает пресс-служба президента, Зеленский оценил обстановку на местах, вручил награды военнослужащим и пообещал победить в этой войне, отказываясь от мирных переговоров с Россией.

В ответ украинские военные пожаловались на российские беспилотные летательные аппараты, которые вызывают большие трудности у Вооруженных сил Украины. Особенно много жалоб поступает на счет дронов-камикадзе «Ланцет» и разведывательных «Орланов», которые являются основными беспилотниками российских Вооруженных сил.

Со слов украинских офицеров, «Орланы» постоянно находятся в воздухе над позициями украинских войск, обнаруживая их местоположение и корректируя огонь, а «Ланцеты» уничтожают все, включая танки, радиолокационные системы и противовоздушные установки, которые предназначены для их обнаружения и уничтожения.