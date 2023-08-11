Времена поменялись, и то, что когда-то считалось выгодным направлением для российских туристов – путешествия в Болгарию, теперь стало сопряжено с заметными изменениями в стоимости жизни. Репортаж корреспондента «МК», которая недавно посетила страну, раскрывает текущую обстановку.

Ее знакомая, переехавшая недавно в Болгарию, предупредила, что за последние годы цены на многие товары и услуги там выросли в 2-3 раза. Она дала совет: забыть о шопинге и избегать такси.

Коммунальные платежи тоже заметно выросли, до такой степени, что некоторые местные жители предпочитают идти в туалет в кафе, чтобы экономить воду.

«Счета за коммунальные услуги стали значительными: за месяц я заплатил 60 левов (3300 рублей) за воду и 70 левов (3800 рублей) за электричество», – поделился один из местных жителей.

Специальный корреспондент отметила, что такси стало практически недоступным вариантом передвижения в Болгарии, так как за 15 минут поездки водители могут потребовать 20 левов (около 1100 рублей). Ситуация с муниципальным транспортом также не лучше: в городе Бургас, например, поездка на общественном транспорте обходится в 110-165 рублей.