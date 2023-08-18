Украинские военнослужащие, действующие на направлении в районе Купянска, применяют зажигательные боеприпасы. Об этом сообщил военный из состава 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, который выполняет ряд задач на этом
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Украинские военнослужащие, действующие на направлении в районе Купянска, применяют зажигательные боеприпасы. Об этом сообщил военный из состава 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, который выполняет ряд задач на этом участке фронта. Данные сведения были опубликованы агентством РИА Новости.

Согласно его словам, на наши позиции начали прилетать массово кассетные боеприпасы, а также широко используются зажигательные снаряды. Сухая погода приводит к возгораниям травы и растительности, чего ранее не наблюдалось. До этого украинская армия применяла зажигательные снаряды при обстреле позиций в районе Новоселовского.

Ранее генерал-полковник Александр Сырский, который командует Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, подчеркнул ухудшение обстановки для украинской армии на Купянском направлении. В связи с этим он лично координировал действия войск на этом участке фронта.

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