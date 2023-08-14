На Чикагской бирже наблюдается рост цен на пшеницу, который составил 1,2%, согласно информации от Bloomberg. Как указывает агентство, на момент 8:57 мск цена сентябрьского фьючерса на пшеницу увеличилась на 0,20% до отметки $6,28 за бушель.

Динамику роста цен объясняют событиями связанными с досмотром сухогруза «Сукра Окан», следовавшего в украинский порт Измаил, Российской Федерацией. 13 августа сухогруз проигнорировал требование остановки, после чего российский корабль прибег к предупредительному огню. Российские военные высадились на судно, провели досмотр и после этого сухогруз продолжил путь в порт. Украина, в свою очередь, обещает ответить на произошедший инцидент.

Напомним, что Россия с 18 июля временно приостановила свое участие в зерновой сделке, так как условия сделки не были выполнены, что уже несколько раз привело к повышению цен на пшеницу. Также в августе Украина объявила о российских портах Черного моря как зоне военной угрозы. США, Евросоюз, Румыния и Молдавия стремятся разработать альтернативные маршруты для вывоза зерновых.