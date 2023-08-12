Антивирус, встроенный в фирменную прошивку смартфонов Xiaomi, запрещает устанавливать на устройство мессенджер Telegram, поскольку считает его мошенническим приложением. Об этой особенности телефонов фирмы Xiaomi сообщает портал Bleeping Computer. Авторы статьи
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Антивирус, встроенный в фирменную прошивку смартфонов Xiaomi, запрещает устанавливать на устройство мессенджер Telegram, поскольку считает его мошенническим приложением. Об этой особенности телефонов фирмы Xiaomi сообщает портал Bleeping Computer.

Авторы статьи отмечают, что с данной проблемой столкнулись только пользователи смартфонов на территории КНР с китайской прошивкой MIUI. Запрет на установку мессенджера может быть продиктован стремлением властей Китая ограничить доступ своих граждан к иностранным приложениям.

Пока неизвестно, как новая функция безопасности в прошивке телефона будет проявлять себя за пределами Китая. Ведь некоторые пользователи используют кастомные варианты прошивок на основе китайской версии смартфона. Вероятнее всего международная версия телефона не будет блокировать мессенджер Telegram, по мнению большинства экспертов.

При этом официальных комментариев данной ситуации пока не поступало ни со стороны разработчиков программного обеспечения Xiaomi, ни со стороны разработчиков Telegram.

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