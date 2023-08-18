Новостной портал CoinDesk сообщил, что стоимость электронной валюты – биткойна (ВТС) начала снижаться на бирже. На данный момент, за один биткойн уже дают меньше, чем 25 тысяч американских долларов. Отмечается,
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новостной портал CoinDesk сообщил, что стоимость электронной валюты – биткойна (ВТС) начала снижаться на бирже. На данный момент, за один биткойн уже дают меньше, чем 25 тысяч американских долларов.

Отмечается, что на криптобирже Binance ВТС упал на целых 9%. Причем падение криптовалюты прослеживается уже на протяжении трех дней. Стоимость биткойна в размере более 30 тысяч долларов наблюдалась в последний раз 9 августа. Другой популярный вид криптовалюты – эфир (ЕТН) упал на целых 11% (приблизительно до 1600 долларов США).

Авторы материала в CoinDesk, ссылаясь на данные международного информационного агентства Bloomberg, сообщили, что из-за повышения процентных ставок в Соединенных Штатах стоимость криптовалюты и других потенциально рискованных активов снизилась.

Ранее бывший американо-ливанский биржевой трейдер Насим Талеб заявил, что биткоин не может служить способом для отмывания денег. Также, по его словам, криптовалюта не является спасение для людей, ведь инвестирование в биткойн не сочетается с «прагматичным миром денег».

Вам может понравиться
Сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин, которые планировали взорвать станцию связи в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Shot. На опубликованных кадрах можно увидеть, как

Опубликованы кадры задержания двух мужчин, планировавших подрыв станций связи

Сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин, которые планировали взорвать станцию связи в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Shot. На опубликованных кадрах можно увидеть, как
Туристы, пребывая на греческом курорте Миконос, выразили недовольство из-за завышенных цен в местных кафе. Своим мнением они поделились в издании Bristol Life. Особенно много негативных отзывов было о кафе DK

Туристы заказали сок и закуски в кафе Греции и получили счет на 711 евро

Туристы, пребывая на греческом курорте Миконос, выразили недовольство из-за завышенных цен в местных кафе. Своим мнением они поделились в издании Bristol Life. Особенно много негативных отзывов было о кафе DK
После скандала с художественным руководителем Олегом Киньзягуловым, в драматическом театре в Набережных Челнах было принято решение об увольнении нескольких актеров. Согласно информации Chelny-biz.ru, контракты сразу трех народным артистам Республики Татарстан

В Набережных Челнах после скандала с худруком из драмтеатра уволили народных артистов

После скандала с художественным руководителем Олегом Киньзягуловым, в драматическом театре в Набережных Челнах было принято решение об увольнении нескольких актеров. Согласно информации Chelny-biz.ru, контракты сразу трех народным артистам Республики Татарстан