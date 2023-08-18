Новостной портал CoinDesk сообщил, что стоимость электронной валюты – биткойна (ВТС) начала снижаться на бирже. На данный момент, за один биткойн уже дают меньше, чем 25 тысяч американских долларов.

Отмечается, что на криптобирже Binance ВТС упал на целых 9%. Причем падение криптовалюты прослеживается уже на протяжении трех дней. Стоимость биткойна в размере более 30 тысяч долларов наблюдалась в последний раз 9 августа. Другой популярный вид криптовалюты – эфир (ЕТН) упал на целых 11% (приблизительно до 1600 долларов США).

Авторы материала в CoinDesk, ссылаясь на данные международного информационного агентства Bloomberg, сообщили, что из-за повышения процентных ставок в Соединенных Штатах стоимость криптовалюты и других потенциально рискованных активов снизилась.

Ранее бывший американо-ливанский биржевой трейдер Насим Талеб заявил, что биткоин не может служить способом для отмывания денег. Также, по его словам, криптовалюта не является спасение для людей, ведь инвестирование в биткойн не сочетается с «прагматичным миром денег».