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В то время, когда Германия сталкивается с острой миграционной проблемой, Дания, соседнее с ней государство, стремится свести число просителей убежища к нулю. Это вызывает обсуждение о необходимости пересмотра миграционной политики в Германии.

По информации Агентства ЕС по вопросам убежища, за первые пять месяцев 2023 года в Дании было подано всего 1048 заявлений на предоставление убежища. В то же время в Германии это число составило более 135 тысяч.

В отличие от немецкой администрации, правительство Дании занимает жесткую позицию в отношении миграции. Примером тому является заявление премьер-министра Метте Фредериксен, сделанное два года назад, о ее стремлении уменьшить число просителей убежища до нуля.

Чтобы достичь этой цели, датское правительство заключило соглашения с третьими странами, которые будут заниматься депортацией отказавшихся от убежища. Кроме того, были введены законы, регулирующие пребывание мигрантов и контролирующие долю «беженцев из незападных стран» в определенных районах. Власти Дании также получили право на конфискацию драгоценностей у мигрантов с целью покрытия расходов на их содержание и депортацию.

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