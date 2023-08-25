Во время летней жары в Германии активно распространяются тигровые комары, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, информирует газета «Берлинер Цайтунг».

По сведениям издания, борьба с распространением этого опасного насекомого ведется как минимум в 20 муниципалитетах, расположенных в трех различных федеральных землях Германии. Опасность также угрожает жителям Берлина.

Предпринимаются усиленные действия по обработке зеленых зон, более 150 человек задействованы ежедневно в этих операциях. Однако представитель муниципальной администрации, Дирк Райхле, признает, что компетентные службы подошли к пределу своих возможностей по мобилизации специалистов.

Если популяция тигровых комаров будет продолжать расти, власти федеральных земель могут столкнуться с недостатком персонала для эффективной борьбы с этим опасным насекомым.