Во время летней жары в Германии активно распространяются тигровые комары, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, информирует газета «Берлинер Цайтунг». По сведениям издания, борьба с распространением этого опасного насекомого ведется
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Во время летней жары в Германии активно распространяются тигровые комары, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, информирует газета «Берлинер Цайтунг».

По сведениям издания, борьба с распространением этого опасного насекомого ведется как минимум в 20 муниципалитетах, расположенных в трех различных федеральных землях Германии. Опасность также угрожает жителям Берлина.

Предпринимаются усиленные действия по обработке зеленых зон, более 150 человек задействованы ежедневно в этих операциях. Однако представитель муниципальной администрации, Дирк Райхле, признает, что компетентные службы подошли к пределу своих возможностей по мобилизации специалистов.

Если популяция тигровых комаров будет продолжать расти, власти федеральных земель могут столкнуться с недостатком персонала для эффективной борьбы с этим опасным насекомым.

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